Встреча участника проекта «Наставник Z» со студентами прошла в Балашихе

В Балашихе состоялась встреча в рамках патриотического проекта «Наставник Z», реализуемого Молодой Гвардией при поддержке партии «Единая Россия» и Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Инициатива нацелена на вовлечение участников специальной военной операции в системное патриотическое воспитание молодого поколения.

В роли ведущего выступил Василий Крюков, представитель отделения Ассоциации ветеранов СВО. Он провел практическое занятие по основам начальной военной подготовки для студентов колледжа «Энергия», продемонстрировав порядок сборки и разборки автомата, а также базовые навыки дисциплины и личной безопасности.

Особое внимание участники уделили обсуждению ценностей, на которых строится служба Родине, и роли молодежи в сохранении она исторической памяти и ответственности перед страной.

Проект «Наставник Z» продолжает работу в образовательных учреждениях округа, формируя у молодежи уважение к истории страны и готовность к осознанным гражданским действиям.