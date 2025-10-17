Встреча с участниками СВО прошла в Синьковской школе № 1 в Дмитрове

Воспитанники Синьковской школы № 1 в Дмитрове встретились с членами Ассоциации ветеранов СВО в рамках урока мужества. Живое общение с бойцами позволило учащимся почувствовать связь с теми, кто защищает мир в непростых условиях.

Руководитель Ассоциации в Дмитрове, муниципальный депутат Владимир Гасков рассказал про боевые будни и поставленные задачи, отметил значимость взаимовыручки и товарищества. Школьники расспросили участников СВО про их службу и подвиги. Ответы помогли ребятам лучше понять суровые реалии армейской жизни.

Ветераны привезли с собой снаряжение и даже дрон-камикадзе. Школьники познакомились с экипировкой, подержали в руках оружие. В конце ребята поблагодарили гостей за откровенный разговор и пообещали хранить память о подвигах.

«Я очень рад, что лично пообщался с настоящими бойцами. Узнал много нового из разговора с ними. Для меня все участники СВО — герои! Уверен, что скоро мы победим!» — поделился один из школьников после мероприятия.

Урок мужества стал значимым событием в воспитательной работе подрастающего поколения. Дети узнали, что такое настоящий патриотизм, взаимопомощь и ответственность за будущее страны.

«Наши защитники сейчас ведут бой за мирное небо над нашей страной. И мы благодарны за их мужество и героизм. Наш округ оказывает им и их семьям помощь и поддержку. Только вместе мы сила!» — прокомментировал Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа.