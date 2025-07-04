Встреча с главой Ассоциации ветеранов СВО прошла в администрации Павловского Посада

Заместитель главы администрации Светлана Аргунова встретилась с руководителем отделения Ассоциации ветеранов СВО Максимом Бицаном, врачом Павлово-Посадской больницы Мариной Мягченковой, заместителем начальника Окружного управления социального развития № 4 Валерием Зайцевым, представителем филиала фонда «Защитники Отечества» Леоновой Татьяной и участником специальной военной операции. Вместе они обсудили меры государственной поддержки бойцов СВО.

Участники встречи обсудили предоставление федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки, оказание содействия в трудоустройстве, участие в патриотических мероприятиях и организацию упрощенной диспансеризации.

Участнику СВО рассказали о порядке получения федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки, а также ответили на вопросы.

«Для оперативного решения актуальных вопросов и их детальной проработки договорились проводить такие встречи на регулярной основе» — отметила Светлана Аргунова.