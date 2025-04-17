Встреча с героем СВО прошла в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

Молодые жители округа пообщались с героем спецоперации. Участники смогли не только послушать рассказ о военной службе, но и задать вопросы.

Молодежь из Мытищ вновь пригласили в центр «Импульс» на встречу с одним из героев нашего времени. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах».

Гостями встречи стали 20-летний ветеран боевых действий, штурмовик, кавалер ордена Мужества, матрос 810-й гвардейской бригады морской пехоты Андрей Степанов в сопровождении своего крестного отца, старшины команды группы управления подводного ракетоносца Северного флота Олега Полищука.

Андрей рассказал историю, о том, что послужило для него поводом встать на защиту Родины, и о событии, которое произошло 5 мая 2023 года. Тогда, закрывая машиной своих сослуживцев от дрона, он получил ранение.

Приглашенные гости в ходе разговора отвечали на вопросы ребят из зала. Организовали в этот день и сбор гуманитарной помощи для отправки в зону проведения специальной военной операции в фойе молодежного центра.