Встреча по вопросам поддержки бойцов СВО прошла в Балашихе

В музее Противовоздушной обороны микрорайона Заря в Балашихе прошла встреча Героя России Ивана Клещерева, руководителя Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО с руководителем исполкома «Офицеры России» Розалией Абатуровой и членом фракции «Единая Россия» Ульяной Кондряковой. Главной темой обсуждения стала всесторонняя поддержка бойцов специальной военной операции и их семей.

Иван Клещерев рассказал о работе Ассоциации ветеранов СВО, начавшей свою деятельность в Балашихе в марте 2025 года. Участники встречи обсудили ключевые направления помощи: трудоустройство, медицинское обслуживание, психологическую реабилитацию и юридическую поддержку. Особое внимание уделили созданию условий, чтобы каждый ветеран и его близкие могли рассчитывать на полноценную помощь и интеграцию в мирную жизнь.

«Наша цель — не просто оказывать разовую помощь, а выстраивать систему комплексной поддержки. Ветераны спецоперации и их семьи должны чувствовать заботу и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнула Ульяна Кондрякова.

Такие встречи подчеркивают стремление Балашихи выстраивать эффективную систему поддержки своих героев. Город продолжает объединять усилия общественных организаций, волонтеров и властей, чтобы обеспечить ветеранам спецоперации и их семьям достойную заботу.