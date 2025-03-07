Встреча ко дню рождения летчика Александра Покрышкина прошла в Воскресенске

Мероприятие состоялось в городской библиотеке № 2 в рамках проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений». Во встрече участвовали исполнительный секретарь местного отделения партии, депутат Андрей Баранов, участник спецоперации Дмитрий Козлов и ученики городских школ.

Школьникам рассказали о судьбе знаменитого советского летчика. Александр Покрышкин имел один из самых высоких официальных результатов по числу побед в воздушных боях, автором, проводником и носителем новых тактических построений и приемов. Он был трижды награжден медалью «Золотая звезда» и стал первым в истории трижды Героем Советского Союза. В декабре 1972 года Покрышкину присвоили звание маршала авиации.

Андрей Баранов напомнил, что в этом году Россия будет отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

«Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, но прежде всего невероятной любовью к Родине обеспечил мир, свободу и независимость новым поколениям», — сказал депутат.