Встреча активистов «Движения первых» с Героем России прошла в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Школьники из Котельников смогли познакомиться с Героем России Тимуром Дудкиным. Ребята прочитали ему стихотворения, а он поделился с ними историями из жизни.

Тимур Дудкин также является многодетным отцом и папой одной из активисток «Движения первых» в Котельниках. Он ответил на вопросы ребят и рассказал им истории из своей биографии.

Ученики школы № 2 написали стихотворения для Тимура и его сослуживцев. Также они передали гостю икону мученика Трифона, покровителя семьи, письма и подарки для солдат. В том числе сплели браслеты для выживания.

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

«Ребята, покоряйте новые высоты в обучении и выбирайте правильные жизненные позиции. Берегите себя и своих близких! Наша Победа — это общее дело!» — сказал Тимур Дудкин.

Ранее мы рассказывали о том, что уроки мужества для детей пройдут в пришкольных лагерях в Котельниках.

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