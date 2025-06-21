Встреча активистов «Движения первых» с Героем России прошла в Котельниках

Школьники из Котельников смогли познакомиться с Героем России Тимуром Дудкиным. Ребята прочитали ему стихотворения, а он поделился с ними историями из жизни.

Тимур Дудкин также является многодетным отцом и папой одной из активисток «Движения первых» в Котельниках. Он ответил на вопросы ребят и рассказал им истории из своей биографии.

Ученики школы № 2 написали стихотворения для Тимура и его сослуживцев. Также они передали гостю икону мученика Трифона, покровителя семьи, письма и подарки для солдат. В том числе сплели браслеты для выживания.