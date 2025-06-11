Встреча администрации с участниками и ветеранами СВО прошла в Наро-Фоминске

В уютном фойе Ледового дворца в Наро-Фоминске собрались представители власти, участники и ветераны специальной военной операции, а также семьи военнослужащих. На таких встречах, без регламента и предварительного согласования, у каждого есть возможность задать вопрос и получить быстрый ответ.

Обращения касались помощи в получении справок, в судебных тяжбах, поддержка в реабилитации после ранений и многих других тем. Некоторые вопросы сотрудники городской и военной прокуратуры, администрации записывали для последующего поиска решения.

«Такие встречи становятся для нас регулярными, они всегда важны для наших граждан, чтобы они чувствовали наше крепкое плечо рядом. Люди не только могли задать свои вопросы, но и молниеносно получить ответ от тех органов, кому они были адресованы», — отметил руководитель местного отделения Ассоциации участников СВО Денис Анищенко.