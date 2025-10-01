Всероссийская акция «Портрет героя» прошла в Серпухове

Учащиеся Детской школы искусств писали портрет участника специальной военной операции Алексея Воронина. Встречу с защитником организовали Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей и местное отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Пока юные художники творили, гость рассказал им о своем боевом пути. Алексей Воронин отправился добровольцем на фронт в самом начале спецоперации. За несколько лет службы он удостоен медали «Участнику специальной военной операции» и медали Жукова. Алексей и его жена Элеонора воспитывают четверых детей.

Работы детей оценит жюри, лучшие картины отправятся на выставку-форум «Российские технологии на службе Отечеству».

Алексею Воронину подарили один из понравившихся ему портретов. Кроме того, бойцу передали гостинцы для сослуживцев на передовой, куда военнослужащий отправится в ближайшие дни. Посылку со сладостями собирали неравнодушные жители поселка Большевик.

Всероссийская акция «Портрет героя» является частью патриотического проекта «КиберЛюди», проводимого при содействии Государственной думы РФ и фонда «Защитники Отечества». Формат проекта уникален и сочетает в себе творческий процесс с живым общением с героями.