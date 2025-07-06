Аналитик Кошкович: детей нельзя вовлекать в конфликт на Украине

В Евросоюзе осудили президента Украины Владимира Зеленского за вовлечение детей в украинский конфликт. Гневный комментарий опубликовал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х .

«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — возмутился он.

Аналитик прокомментировал видеосюжет, где глава киевского режима вручил 11-летнему датчанину награду «Будущее Украины». Зеленский так отблагодарил подростка за сбор средств на приобретение рюкзаков для украинских детей. На кадрах было видно, что ребенок растерялся.

Тем временем Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев уже подсчитало, что примерно 1,4 миллиона украинских переселенцев по всему миру оказались детьми в возрасте от трех до 17 лет.

Школы и вузы на Украине стремительно пустеют из-за оттока старшеклассников и студентов. Подростки бегут из страны не только из-за обстрелов, но и чтобы не попасть под принудительную мобилизацию.