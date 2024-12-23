Украинские военные при отступлении с утраченных территорий из ненависти к жителям Донбасса уничтожили линии электропередачи и другую инфраструктуру. Беженец из села Веселый Гай рассказал об этом РИА «Новости» .

«Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭП. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. <…> 70% всего уничтожила Украина», — сказал он.

Мужчина объяснил поведение бойцов Вооруженных сил Украины сильной ненавистью к жителям Донбасса. Они считали причиной украинского кризиса самоопределение ДНР и ЛНР, а не Майдан 2014 года.

Минобороны объявило об освобождении Веселого Гая 15 декабря. Вслед за ним под контроль России перешли Пушкино, Елизаветовка, Трудовое, Старый Терн и другие населенные пункты в районе Курахова. Военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ попали в мышеловку на времевском направлении.