ВС России за сутки поразили объекты энергетики и военные аэродромы ВСУ

Российские войска за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры и военные аэродромы ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о ходе спецоперации за 5 апреля.

По данным ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Целями стали также цеха сборки дронов, объекты энергетики, а также места размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за этот же период времени сбили пять управляемых авиационных бомб и 293 беспилотника самолетного типа.

Минувшей ночью удалось сбить 87 дронов ВСУ над Россией.