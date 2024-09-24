ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

Воздушно-космические силы России нанесли удар по территории завода по ремонту авиадвигателей на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация нанесли поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось обслуживание и производство авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что под высокоточным ударом оказались склад горюче-смазочных материалов, два цеха по производству дронов, инфраструктура военного аэродрома и обслуживающие украинскую оборонную промышленность объекты энергетики.

Всего за минувшие сутки военные России ударили по скоплениям военной техники и личного состава ВСУ в 149 районах.

Днем ранее стало известно, что ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО HIMARS в районе Сум.