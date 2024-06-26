Российские войска в зоне проведения спецоперации вывели из строя три пусковые установки реактивных систем HIMARS и транспортно-заряжающую машину. Под удар попали иностранцы, которые помогали украинцам работать с этой техникой, сообщило Минобороны .

«Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», — сообщила пресс-служба.

Оперативно-тактическая авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники ударили по скоплениям личного состава и техники Вооруженных сил Украины в 109 районах, поразили цех сборки и места подготовки БПЛА к полету, сообщил RT. Силы ПВО за сутки сбили 76 украинских дронов и два реактивных снаряда HIMARS.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли до 400 бойцов, «Север» — до 300 военнослужащих. На территории, где сражалась группировка «Юг», противник лишился до 510 солдат убитыми и ранеными, «Центр» — до 405 человек, «Восток» — до 140 военных.

Минобороны показало боевой вылет Су-25 группировки «Центр». Летчики сбросили ракеты на опорный пункт ВСУ.