Российские войска нанесли массированные удары из систем «Град» по Купянску-Узловому, где находится около 6500 украинских военных. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«По нашей информации, в поселке Купянск-Узловой Харьковской области ВС РФ активно наносят точечные удары по скоплениям ВСУ. Минувшей ночью наши военные из РСЗО нанесли ракетные удары по фабрике „Артан-Калор“, — отметили журналисты.

Ранее на этой фабрике производили елочные игрушки, но сейчас, по данным Shot, ВСУ разместили там склад с боеприпасами.

В минувшие выходные в Купянске-Узловом ликвидировали около 70 украинских военных.

Военнослужащие ВС РФ рассказали Shot, что ВСУ полностью покинули Купянск. Мелкие диверсионные группы ЦИПСО пытаются создать фейковый контент, чтобы опровергнуть поражение украинской армии.

Вчера в серой зоне у Купянска группа противника из-за проблем со связью открыла огонь по своим сослуживцам. Три человека погибли, раненым не оказали помощь.

После освобождения Купянска наступление ускорилось. Россия взяла под контроль 18 населенных пунктов, большую часть Волчанска и значительную территорию Константиновки. Также российские военные в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК и энергетики.