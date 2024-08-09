ВС России поразили в Курской области пять американских бронетранспортеров Stryker

ВС России с помощью авиации ликвидировали в районе Южного в Курской области пять бронетранспортеров Stryker американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Войска также поразили колонну техники ВСУ в районе Мартыновки, уничтожив танк, четыре бронетранспортера и боевую бронированную машину «Козак».

В пресс-службе добавили, что авиация и ракетные части атаковали резервы украинской армии в Сумской области.

ВСУ на Курском направлении потеряли почти 950 боевиков. Они лишились двух ЗРК «Бук М1», 12 танков, 17 бронетранспортеров, шести БМП, 67 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и трех артиллерийских орудий. В Минобороны подтвердили, что войска продолжили проводить операцию по уничтожению формирований ВСУ.