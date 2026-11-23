ВС России поразили локомотив в Харьковской области и сухогруз в Черном море
Российские военные днем в понедельник ударили беспилотными летательными аппаратами по локомотиву в районе города Мерефа Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Локомотив использовали для перевозки вооружения и военной техники.
Также в акватории Черного моря к востоку от Одессы поразили сухогруз, доставлявший товары двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Минувшей ночью армия России нанесла удары по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области и электроподстанции 330 киловольт в Днепропетровске. Подстанция снабжала энергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
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