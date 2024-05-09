ВС России поразили командный пункт ВСУ | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 13:33 ВС России поразили командный пункт ВСУ Минобороны: ВС России поразили командный пункт 65-й мехбригады ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные нанесли огневое поражение командно-наблюдательному пункту 65-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли огневое поражение технике и живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ, 23-й бригады национальной гвардии и 121-й бригады территориальной обороны в районе Высшетарасовки Днепропетровской области, Золотая Балка Херсонской области и Работино Запорожской области», — заявили в ведомстве.

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Всего противник потерял 35 человек живой силы, две 155-миллиметровые американские гаубицы М777 и два автомобиля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что страна непременно добьется всех целей и одержит победу в специальной операции. По его словам, главными факторами такого исхода станут героизм и мужество российских бойцов.