«Искандер-М» уничтожил до 60 высокопоставленных офицеров ВСУ

Российская армия атаковала здание в Херсонской области, где проходило совещание руководства бригады морской пехоты ВМСУ. В результате удара войска ликвидировали до 60 человек руководящего состава. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным Минобороны, ВС России атаковали командование ВМСУ с помощью ракетного комплекса «Искандер». Совещание высокопоставленных военных проходило в поселке Великая Александровка в Херсонской области. Российские войска поразили также три микроавтобуса и 12 автомобилей.
Ранее российские военные освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Под Харьковом ВС России отбили две контратаки украинских штурмовых групп. Группировка войск «Центр» в ДНР атаковала противника в районах населенных пунктов Селидово, Николаевка, Дзержинск, Лысовка, Дружба, Сухая Балка и Шевченко.
Замглавы Чехова Алексей Родин проверил качество содержания дворов округа
В Лангепасе задержали бывшего студента, напавшего на преподавательницу с ножом
«Признать реальность и отступить». На Западе ВСУ призвали покинуть еще один город
Жители Подмосковья смогут поклониться иконе Божией Матери в рамках молебна о Победе
Автоинспекторы в Чехове напомнили пенсионерам правила безопасности на дороге
Семьи бойцов СВО побывали на премьере спектакля в Дмитровском театре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте