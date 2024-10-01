«Искандер-М» уничтожил до 60 высокопоставленных офицеров ВСУ

Российская армия атаковала здание в Херсонской области, где проходило совещание руководства бригады морской пехоты ВМСУ. В результате удара войска ликвидировали до 60 человек руководящего состава. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным Минобороны, ВС России атаковали командование ВМСУ с помощью ракетного комплекса «Искандер». Совещание высокопоставленных военных проходило в поселке Великая Александровка в Херсонской области. Российские войска поразили также три микроавтобуса и 12 автомобилей.

Ранее российские военные освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Под Харьковом ВС России отбили две контратаки украинских штурмовых групп. Группировка войск «Центр» в ДНР атаковала противника в районах населенных пунктов Селидово, Николаевка, Дзержинск, Лысовка, Дружба, Сухая Балка и Шевченко.