ВС России почти в два раза нарастили темпы наступления в зоне СВО

Темп продвижения российской армии в 2025 году в зоне СВО увеличился почти в два раза. Об этом на заседании коллегии Минобороны сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

«Отмечу рост темпов продвижения в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700. Промышленной и военной инфраструктуре киевского режима нанесен существенный урон», — сказал он.

Белоусов добавил, что ВС России в течение года осуществили 35 групповых и массированных ударов по 146 критическим объектам украинской стороны. В результате повреждения получила инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса киевского режима.

Министр отметил, что в армию поставили 22 725 единиц квадроциклов, багги и мотоциклов, до конца года поступит еще 12 186 единиц.

«Только в текущем году ВСУ потеряли свыше 340 тысяч военнослужащих и более 65 тысяч единиц вооружений», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Минобороны назвало пораженные цели семи групповых ударов по Украине.