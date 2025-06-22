Российские войска за прошедшую неделю взяли под огневой контроль Двуречанское, Колодезное, Митрофановка, Редкодуб, продолжили уничтожать резервы противника в районе Кутьковки и Тополей. О ситуации в Харьковской области сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения Вооруженных сил России продвинулись вперед, расширили арсенал и сократили межпозиционное пространство. Это позволило им взять под огневой контроль Двуречанское, Колодезное, Митрофановку и Редкодуб. Марочко назвал довольно активным участок Кутьковка — Тополи.

«Особого продвижения здесь нет, поскольку наши военнослужащие сейчас сосредоточились немного на других участках, но на регулярной основе мы перемалываем дополнительные силы, которые перебрасывают сюда украинские боевики», — сказал он.

В США признали, что российские силы приблизились к Сумам. До города осталось чуть больше 19 километров.