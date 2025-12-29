Под контроль российских военных перешел населенный пункт Диброва на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

Освобождение Дибровы завершили подразделения группировки войск «Запад».

Они также нанесли поражение ВСУ в нескольких районах Харьковской области и в ДНР. Противник потерял свыше 210 военных.

Войска «Запада» отразили две атаки украинских боевиков при попытке прорваться в Купянск у Паламаревки и Благодатовки, уничтожив 26 человек.

Накануне ВС России уничтожили робототехнические комплексы ВСУ у Гуляйполя FPV-дронами и сбросами с коптеров, нарушив снабжение противника западнее населенного пункта.