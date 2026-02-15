ВС России освободили южную часть Димитрова

Герасимов сообщил об освобождении 30% зданий в Димитрове

Российские военные взяли под полный контроль южную часть Димитрова в ДНР, что составляет свыше 30% зданий в городе. Об этом сообщил начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«На сегодняшний день южная часть города освободили, находится под полным контролем. Это составляет более 30% от зданий в городе», — заявил он Герасимов.

В субботу глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой «Центр» по обстановке, сложившейся в зоне ответственности подразделения.

В завершение работы генерал армии вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды и поблагодарил их за отвагу и мужество, проявленные в ходе боевых действий, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины.