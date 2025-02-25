ВС России нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины

Российские войска ударили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что цели ударов были достигнуты.

Также на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» поразили формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в Волчанске и Липцах. Украинские войска потеряли до 35 военных, две машины и артиллерийское орудие.

Накануне Минобороны сообщило, что российские бойцы поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ. Кроме того, они ударили по локациям, в которых противник подготавливал операторов беспилотников, складам горючего и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Российские силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы типа Hammer и 73 беспилотника.