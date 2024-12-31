ВС России нанесли удар по военному аэродрому и предприятию ВПК на Украине

Российские военные нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, производящему для нужд ВСУ пороховые заряды. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Утром 31 декабря вооруженные силы нанесли групповой удар ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточными средствами поражения по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды. Все объекты поражены, цель удара достигнута», — заявили в ведомстве.

Кроме того, артиллерия, ракетные войска, ударные беспилотники и оперативно-тактическая авиация атаковали склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, предприятие по изготовлению боеприпасов, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по заводу в Павлограде.