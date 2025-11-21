ВС России нанесли 6 групповых ударов по ВПК и энергетике Украины за неделю

Российские военные в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК и энергетики с 15 по 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что целями стали предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, удары нанесли по используемой в интересах ВСУ транспортной инфраструктуре, местам сборки и подготовки к пускам беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Два дня назад, 19 ноября, воздушную тревогу объявляли по всей Украине после взлета МиГ-31 — носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал».