ВС России до начала перемирия нанесли 6 мощных ударов по объектам ВПК Украины
До начала перемирия в честь Дня Победы российские бойцы нанесли шесть групповых ударов. О поражении целей в период с 3 по 8 мая, сообщили в Минобороны.
Удары подразделения ВС России наносили высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
В результате они успешно поразили предприятия ВПК противника, инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, а также места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных дронов.
Целями были также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, примкнувших к ВСУ.
Сейчас Россия соблюдает трехдневное перемирие. Его в конце апреля объявил президент страны Владимир Путин. Вместе с тем Вооруженные силы готовы отвечать на провокации со стороны украинской стороны.
Исключать их ни в коем случае нельзя. Недвусмысленные угрозы исходили ранее от лидера республики Владимира Зеленского. Он прямо намекал на планы ударить по параду Победы на Красной площади.