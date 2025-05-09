До начала перемирия в честь Дня Победы российские бойцы нанесли шесть групповых ударов. О поражении целей в период с 3 по 8 мая, сообщили в Минобороны.

Удары подразделения ВС России наносили высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

В результате они успешно поразили предприятия ВПК противника, инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, а также места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных дронов.

Целями были также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, примкнувших к ВСУ.

Сейчас Россия соблюдает трехдневное перемирие. Его в конце апреля объявил президент страны Владимир Путин. Вместе с тем Вооруженные силы готовы отвечать на провокации со стороны украинской стороны.

Исключать их ни в коем случае нельзя. Недвусмысленные угрозы исходили ранее от лидера республики Владимира Зеленского. Он прямо намекал на планы ударить по параду Победы на Красной площади.