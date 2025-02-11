ВС РФ начали масштабную ракетную атаку на Украине

Министр энергетики Герман Галущенко после сообщений о ракетной атаке утром 11 февраля заявил о введении экстренных отключений света в стране. Также он заявил, что удары наносились по газовой инфраструктуре.
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