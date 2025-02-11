ВС РФ начали масштабную ракетную атаку на Украине

На Украине объявили масштабную ракетную тревогу. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По данным журналистов, ракеты полетели в направлении Полтавской области. То же место атаковали вчера поздно вечером.

В Харьковской области заявили о массированном ударе дронов, указало издание.

Два дня назад в поселке Водяное в Харьковской области перестала работать газовая установка. По данным местных СМИ, ее уничтожили беспилотники.

Министр энергетики Герман Галущенко после сообщений о ракетной атаке утром 11 февраля заявил о введении экстренных отключений света в стране. Также он заявил, что удары наносились по газовой инфраструктуре.