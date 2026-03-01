Буданов: у киевского режима мало времени на решение территориального вопроса

Российская переговорная группа готова к компромиссу по большинству вопросов, кроме территориального. На поиск решения осталось мало времени, заявил внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу «Мы — Украина» .

Он рассказал о существовании графика переговорного процесса, который может корректироваться в зависимости от обстоятельств. Наибольшего прогресса достигла военная подгруппа, которая отвечала за создание демилитаризованной зоны. Буданов сообщил, что Россия согласилась признать гарантии безопасности Украине от США, но не пошла на уступки в вопросе территорий.

«Между двумя полярными абсолютно позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли. Надеюсь, что найдем. Времени у нас не так много на это», — сказал чиновник.

Ранее источник агентства Bloomberg сообщил, что территориальный вопрос стал камнем преткновения в переговорах. Россия, по его информации, готова выйти из дипломатического процесса, если Украина откажется вывести войска из Донбасса.