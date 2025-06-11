Врачи восстановили лицо раненному БПЛА бойцу

Mash показал, как сейчас выглядит боец, которому дроном-камикадзе разорвало лицо

Врачи смогли восстановить лицо бойцу, которого тяжело ранило дроном-камикадзе в январе в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе ».

Военный семь часов ждал эвакуации из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. Взрывом ему оторвало нос и смяло половину черепа, сломав правую скулу. Местные врачи удалили осколки и переправили пострадавшего на большую землю.

Хирурги смогли убрать большинство рубцов. Сам военный признался, что не ожидал такого результата.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит родным добровольцев СВО бесплатно ездить к месту их лечения и обратно. Сейчас близкие вынуждены навещать их за свой счет.