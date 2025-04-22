Врачей из Щелкова наградили за помощь жителям Курской области

Церемония награждения прошла в доме культуры «Подмосковье», где также состоялся концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почетными наградами за участие в мероприятиях по спасению жизней и здоровья жителей приграничных районов Курской области были отмечены два сотрудника Щелковской больницы.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручила врачу анестезиологу-реаниматологу Якову Калюжному Герой России, летчик-космонавт Елена Серова. А врач-травматолог Кирилл Шельпяков получил благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Специалисты выезжают в командировки для усиления медицинской службы Курской области и оказания помощи населению, а также военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Яков Калюжный впервые побывал в командировке в Курской области в августе 2024 года. Сейчас на счету медика уже шесть таких поездок. «Работа в приграничных районах — это реальная возможность помочь», — отметил Яков Калюжный.