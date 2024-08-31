Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, сигнал тревоги в этих областях объявили практически одновременно, с 23:12 по 23:18 по московскому времени.

Ранее взрывы прогремели в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области. Перед этим сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве и восьми регионах страны.

ВС России нанесли удар в Сумах по складам возле железной дороги, где распределяли боекомплекты между подразделениями. Также в Николаевской области российские бойцы обстреляли аэродром.