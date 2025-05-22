Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины

В девяти регионах Украины 22 мая объявили воздушную тревогу. Информацию об этом опубликовали на онлайн-картах Министерства цифровой информации страны.

Сигналы прозвучали в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 мая над территорией России сбили 105 беспилотников ВСУ. Большая часть из них пыталась атаковать Московскую область. Также дроны ликвидировали над Орловской, Белгородской, Курской, Тульской, Калужской и Воронежской областями.

Украина использовала БПЛА «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами. На каждом из беспилотников было изображение свастики.