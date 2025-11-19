Воздушную тревогу объявили по всей Украине после взлета МиГ-31

Сирены воздушной тревоги сработали на территории всей Украины после взлета российских истребителей МиГ-31. Об этом сообщили украинские мониторинговые ресурсы.

Боевые самолеты способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Президент Украины Владимир Зеленский утром 19 ноября утверждал, что при ночной атаке российская сторона задействовала более 470 дронов и 48 ракет, в том числе баллистических.

В ночь на среду украинские паблики сообщали о взрывах в Киевской, Одесской, Прикарпатской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях, Николаеве, Херсоне и Днепропетровске.

Во Львове пострадал объект энергетики, в городе ввели аварийные отключения электроэнергии, дома окутал густой дым. Мэр Андрей Садовой сообщал, что возгорания возникли после попадания обломков в шины.

В прошлый раз ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины 14 ноября.