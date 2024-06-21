Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Сигналы воздушной тревоги включили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Накануне, 20 июня, воздушная тревога также звучала по всей стране. Власти призвали жителей спуститься в укрытия.

Сначала сирены оповещения сработали в Киеве, потом — в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и других областях Украины. Последними в этом ряду стали Черниговская и Одесская области.

В ночь на четверг, 20 июня, взрывы прогремели в Винницкой и Днепропетровской областях Украины. Глава Винницкой области сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры.