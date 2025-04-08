Волонтеры в Серпухове вручили подарки детям участника СВО

Семья воспитывает двоих детей, а в скором времени ожидает появления на свет еще одного ребенка. Гости подарили детям спортивный инвентарь и сладости, а также устроили небольшой праздник с ростовой куклой.

Руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников, что главной целью визита было вселить в родных бойца СВО надежду и уверенность, что они не одни. Пока их отец и муж защищает Отечество, активисты оказывают всестороннюю поддержку его близким.

«Уверен, что даже небольшая помощь — это огромное благо для всех нас. Если каждый день делать по одному доброму делу, то в год — это 365 добрых дел. Наше движение и команда единомышленников именно к этому и стремится», — сказал Сергей Ситников.