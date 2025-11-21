Волонтеры в Люберцах изготовили более 27 тысяч окопных свечей за два года

Волонтеры благотворительного фонда «Домашний очаг» в Люберцах за два года передали в зону СВО более 27 тысяч окопных свечей, 260 маскировочных сетей и свыше 1,5 тысяч нашлемников. В 2024 году они совершили более 80 поездок на фронт и в приграничные территории. Общий объем гуманитарной помощи превысил 100 тонн.

Фонд «Домашний очаг» работает при поддержке главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, добровольцев, активных жителей и муниципальных депутатов.

«Наша общая миссия — стать частичкой тепла и заботы для тех, кто защищает наше спокойствие сегодня. Каждая окопная свеча, каждая сеть, каждый нашлемник — это больше, чем просто предмет. Это знак того, что о наших бойцах помнят, их ждут и в них верят», — отметила руководитель фонда Марина Исаева.

Благотворительный фонд «Домашний очаг» продолжает работу и призывает всех неравнодушных жителей присоединиться к оказанию помощи.