Волонтеры Люберец передали около 100 коробок антисептиков для бойцов СВО

«В условиях, в которых находятся наши защитники, и антисептики, и генераторы — это не просто помощь, это вопрос безопасности и выживания. Мы благодарим наших партнеров из „ШАНС“ и Армянской автономии за их неравнодушие и весомый вклад. Такая сплоченность вселяет уверенность», — отметил руководитель люберецкой Ассоциации Александр Кулагин.

Напомним, что недавно жители городского округа направили в зону СВО гуманитарный груз, в который вошли продукты питания, вещи первой необходимости и другие товары.