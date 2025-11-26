Волонтеры Люберец передали около 100 коробок антисептиков для бойцов СВО
Активную работу по поддержке участников специальной военной операции продолжают жители городского округа Люберцы. Очередную партию гуманитарной помощи передали волонтеры и партнерские организации местному отделению Ассоциации ветеранов СВО.
В состав груза вошли порядка 100 коробок антисептиков и пять электрогенераторов. Сбор средств гигиены организовало благотворительное сообщество Школа Абсолютно Неравнодушных Семей («ШАНС»).
Значительный вклад в акцию внесла люберецкая общественная организация «Армянская Национально-Культурная Автономия» под руководством Тиграна Микаеляна, предоставившая пять мощных генераторов.
«В условиях, в которых находятся наши защитники, и антисептики, и генераторы — это не просто помощь, это вопрос безопасности и выживания. Мы благодарим наших партнеров из „ШАНС“ и Армянской автономии за их неравнодушие и весомый вклад. Такая сплоченность вселяет уверенность», — отметил руководитель люберецкой Ассоциации Александр Кулагин.
Напомним, что недавно жители городского округа направили в зону СВО гуманитарный груз, в который вошли продукты питания, вещи первой необходимости и другие товары.