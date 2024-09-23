Волгоградский «каннибал-сердцеед» вернулся из зоны СВО в родной поселок

V1.ru: съевший сердце каннибал Малышев вернулся с СВО в село под Волгоградом

Съевший человеческое сердце «волгоградский каннибал» Дмитрий Малышев, которого приговорили к 25 годам лишения свободы, вернулся со спецоперации в село Рахинка под Волгоградом. Об этом заявил глава Рахинского сельского поселения Федор Кадовба в беседе с V1.ru .

«Да, [Дмитрий Малышев] вернулся по ранению. Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно», — сказал он.

По словам Кадовбы, у «волгоградского каннибала» проблемы с челюстью и осколок в руке. Сейчас он долечивается. В разговоре с главой поселения он пообещал снова вернуться на передовую, как только поправится.

Как отметили журналисты, Малышев опубликовал новую фотографию в социальных сетях. На кадре он лежит в солнцезащитных очках и держит алюминиевую банку. Предположительно, снимок сделан в бассейне.

Ранее стало известно, что депутаты ГД рассмотрят законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, которых отправят в зону СВО. Инициатива предусматривает изменения в Уголовно-процессуальном кодексе.