Войска ударили по украинским РСЗО под Сумами

Российские войска ударили по позициям ВСУ в Сумской области, откуда украинские боевики обстреливали Курскую область. Об этом РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он уточнил, что прозвучало около десяти взрывов. Информация о результатах ударов пока не поступала.

«[Попало] в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета», — рассказал подпольщик.

По его словам, в той лесополосе дислоцировались ВСУ. Именно из этого места боевики из «самодельного» пикапа, на который ставили установку РСЗО, атаковали курское приграничье, объяснил Лебедев.

В этот же день ВС России поразили аэродром в Киеве, где обучали летчиков. Взрыв раздался со стороны Жулян, в этом районе располагается аэродром Авиационного Университета. Лебедев добавил, что по военному объекту ударили после полуночи. На его территории также были служебные помещения, ангары и склады.