Военный эксперт Литовкин заявил, что вероятность прорыва ВСУ крайне мала

По его словам, Зеленский может говорить, что угодно. Однако шансов, что украинская армия сможет куда-то прорваться, практически нет. Отчасти это обусловлено крайне низкой мотивацией военнослужащих, которых практически невозможно заставить воевать за то, во что они не верят.

Кроме того, российская армия повысила бдительность и не собирается отдавать свои исторические земли, добавил эксперт, подчеркнув, что ВСУ будет просто негде разворачивать свое наступление.