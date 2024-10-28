Военный эксперт Литовкин заявил, что вероятность прорыва ВСУ крайне мала
После провального «плана победы» Владимир Зеленский озвучил новую стратегию — «наступление надежды». Эти заявления прокомментировал MK.RU военный эксперт, полковник в запасе Виктор Литовкин.
По его словам, Зеленский может говорить, что угодно. Однако шансов, что украинская армия сможет куда-то прорваться, практически нет. Отчасти это обусловлено крайне низкой мотивацией военнослужащих, которых практически невозможно заставить воевать за то, во что они не верят.
Кроме того, российская армия повысила бдительность и не собирается отдавать свои исторические земли, добавил эксперт, подчеркнув, что ВСУ будет просто негде разворачивать свое наступление.