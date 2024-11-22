Военный эксперт Кнутов объяснил уникальность «Орешника» тем, что его не может перехватить ПВО

Главная особенность уникальность гиперзвуковых ракет средней дальности, получивших название «Орешник» в том, что их невозможно перехватить силами противовоздушной обороны. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

По его словам, ни у одной страны мира нет системы, которая была бы аналогична «Орешнику». Более того, у НАТО нет средств противоракетной или противовоздушной обороны, которые могли бы перехватить российские ракеты.

Кнутов подчеркнул, что удар «Орешником» наглядно продемонстрировал, что России есть, чем ответить на вмешательство Запада.