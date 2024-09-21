Военные сбили шесть дронов ВСУ в Калужской области

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских БПЛА над территорией Калужской области. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, пять дронов уничтожили в Кировском районе и еще один — Спас-Деменском. В результате атаки никто не пострадал, разрушения инфраструктуры не зафиксировали.
«На месте работают оперативные группы», — добавил губернатор.
Ранее военные отразили массированную атаку БПЛА в Брянской области. Вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября средства ПВО ликвидировали 35 дронов. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что нападение отбивали в течение шести часов.
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