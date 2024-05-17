Военные инженеры продолжили разминировать освобожденные территории | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 10:01 Военные инженеры продолжили разминировать освобожденные территории Минобороны: инженеры «Центра» разминируют территории на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Военные инженеры группировки войск «Центр» продолжают разминирование освобожденных территорий на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск „Центр“ ежедневно проводят разминирование городских районов и участков дорог освобожденных территорий от взрывоопасных предметов на Авдеевском направлении», — процитировало оборонное ведомство РИА «Новости».

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Специалисты осматривают придомовые участки и укрепрайоны, которые оставили украинские военные. Также идет инженерная разведка кварталов. Российским бойцам приходится обезвреживать различные виды мин советского образца, неразорвавшиеся кассетные боеприпасы и мины иностранного производства.

Ранее российские военные уничтожили под Авдеевкой еще одну боевую машину пехоты американского производства Bradley. Технику затрофеили бойцы группировки «Центр». До этого военные ликвидировали американский танк Abrams в зоне спецоперации. Захваченную технику западного образца можно посмотреть на выставке на Поклонной горе в Москве.