Военнослужащие Ленобласти прошли реалистичный обучающий курс перед отправкой в зону СВО

Военнослужащие из Ленинградской области прошли обучающий курс перед отправкой в зону спецоперации. Условия были приближены к боевым, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Штурмовики проходили подготовку как в светлое, так и темное время суток. На отработку ведения огня ежедневно выделяются несколько часов.

«Все совершенствуется, все куда-то движется, <…> поэтому надо постоянно изучать», — рассказал боец с позывным Дрыгва.

В учениях приняли участие и гранатометчики. Стрельбу с воздуха корректировал оператор беспилотника.