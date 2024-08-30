Военнослужащие Ленобласти прошли реалистичный обучающий курс перед отправкой в зону СВО

Военнослужащие из Ленинградской области прошли обучающий курс перед отправкой в зону спецоперации. Условия были приближены к боевым, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Штурмовики проходили подготовку как в светлое, так и темное время суток. На отработку ведения огня ежедневно выделяются несколько часов.

«Все совершенствуется, все куда-то движется, <…> поэтому надо постоянно изучать», — рассказал боец с позывным Дрыгва.

В учениях приняли участие и гранатометчики. Стрельбу с воздуха корректировал оператор беспилотника.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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