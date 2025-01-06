«Военная гарантия». Зеленский предлагал Трампу продать Киеву оружие за активы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие за 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Он заявил об этом в интервью на YouTube-канале американского подкастера Лекса Фридмана.

«Я сказал Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — сказал Зеленский.

По его словам, это могло быть одной из гарантий безопасности, военной гарантией.

Кроме того, Зеленский отметил, что готов встретиться с Трампом в конце января, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. После этого он согласен провести переговоры с европейскими странами, а в конце и с Россией.

Ранее председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол испугался потери Украины при Трампе, заявив, что тогда Вашингтон окажется в проигрышной позиции по отношению к России.