Военкор Обищенко заявил, что ВС РФ ежедневно справляются с огромным натиском дронов ВСУ

Военный корреспондент Станислав Обищенко в эфире радиостанции Sputnik раскрыл подробности о ежедневной работе Вооруженных сил России по нейтрализации беспилотников, используемых ВСУ.

По словам журналиста, украинские военные увеличили интенсивность запуска беспилотников самолетного типа до тысячи аппаратов в сутки.

«В среднем, мы сбиваем порядка 900 таких беспилотников не над территорией РФ, а над зоной проведения СВО, где идут боевые действия», — отметил эксперт.

Как пояснил Обищенко, остальные дроны, избежавшие уничтожения, достигают границы РФ. ​​​