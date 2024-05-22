Военкор Филатов показал кадры атаки дронов на пункт отряда «Шторм» в зоне СВО
Военный корреспондент Андрей Филатов снял на видео атаку украинских FPV-дронов на дом, где он работал. Кадры были сделаны во время освобождения Авдеевки, сообщил RT.
Беспилотники ВСУ нанесли удары по зданию, в котором размещался командно-наблюдательный пункт отряда «Шторм». На этой позиции бойцы находились восемь месяцев.
Военным пришлось выкопать блиндажи прямо внутри строения. Именно в них они спасались во время прилетов.
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