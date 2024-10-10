Военблогер Тринадцатый отказался ехать в зону спецоперации

Блогер Гузенко не стал подписывать контракт с Минобороны

Блогер Егор Гузенко с псевдонимом Тринадцатый ответил отказом на предложение подписать контракт с Минобороны после ареста. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Гузенко заявил, что на информационном фронте он сейчас нужнее. По данным канала, предложение следователей пока остается в силе и у блогера есть время передумать.

Тринадцатый находился в федеральном розыске с 2022 года. По данным СМИ, Гузенко произвел выстрел из газового пистолета в сторону мужчины в Санкт-Петербурге. Тогда суд отправил блогера под домашний арест, но он сбежал в зону спецоперации, нарушив меру пресечения.

Силовики задержали Гузенко 5 октября на Дне города Новопавловска. Тринадцатого заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что полиция разыскивала Гузенко в течение двух лет.