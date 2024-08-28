ВКС России уничтожили ангар с украинской HIMARS

Минобороны: ВС России в Сумской области уничтожили ангар с системой HIMARS

Российские военные нанесли удар по Сумской области, уничтожив ангар, в котором хранилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Установку уничтожили в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области в открытом ангаре, рассказали в военном ведомстве.

Противник потерял не только пусковую установку, но и шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающую машину и автомобиль сопровождения, уточнили в ведомстве.

Из-за нанесенного удара боекомплект взорвался, а в самом ангаре начался пожар. После подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж ВКС вернулся на аэродром, отметили в Минобороны.

Ранее в районе населенного пункта Степановка Сумской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» удалось уничтожить очередную систему залпового огня HIMARS.

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